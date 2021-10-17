Космонавты на МКС рассказали, чем занимаются на станции после того, как 17 октября на землю вернулись космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, снимавшие фильм "Вызов" в космосе. По словам оставшихся на МКС космонавтов, они вынуждены были сделать перерыв, чтобы убрать станцию.

"У нас все хорошо, стало посвободнее. Будем уборкой заниматься. Две недели ничего не убиралось, тут такой бардак на российском сегменте", - сказал космонавт Антон Шкаплеров в ходе переговоров экипажа с ЦУПом, трансляцию которых ведет НАСА.

Помимо актеров на землю вернулся и биоэкипаж - мухи-дрозофилы, которые в специальном контейнере пролетали 12 суток на МКС. Столько же, сколько и киноэкипаж. В настоящее время ученые выясняют, как мухи перенесли космическое путешествие.

Напомним, киноактеры Пересильд и Шипенко прибыли на станцию 5 октября. Фильм будет посвящен девушке-врачу, которой в силу драматических обстоятельств придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для спасения космонавта. Картина создается совместно госкорпорацией "Роскосмос", "Первым каналом" и студией Yellow, Black and White.

"Страна" подробно писала о том, зачем Россия отправила в космос актеров для съемок кино.