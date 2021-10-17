Вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на Международной космической станции побывал и биоэкипаж. Об этом рассказал заместитель директора Института медико-биологических проблем РФ Олег Котов, передают "РИА Новости".

"В частности, вернулся еще один важный научный экипаж со станции - мухи-дрозофилы, которые в специальном контейнере пролетали 12 суток. Ровно столько, сколько наш "киноэкипаж", - рассказал он.

Также Шипенко уточнил, что в настоящее время ученые выясняют, как мухи перенесли космическое путешествие.

Напомним, в России решили снять первый в мире фильм прямо в космосе. Для этого Пересильд, Шипенко и их дублеров серьезно готовили на Земле. В сентябре кинодеятели сдали экзамен в Центре подготовки космонавтов.

В первой половине дня 5 октября они улетели к МКС с Байконура.

Также "Страна" рассказывала, что актриса Юлия Пересильд во время прямой трансляции с борта Международной космической станции, которую вел "Роскосмос", поделилась первыми впечатлениями от полета.

Приземление космического корабля "Союз МС-18" состоялось в Казахстане сегодня утром, 17 октября.

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