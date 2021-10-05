Корабль с членами съемочной группы фильма "Вызов", которую "Роскосмос" отправил на Международную космическую станцию во вторник, 5 октября, не смог причалить к МКС в автоматическом режиме, поэтому командиру пришлось перейти на ручное управление.

В итоге, команде удалось совершить успешную ручную состыковку с космической станцией.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Напомним, сегодня "Роскосмос" отправил на МКС российскую актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Вместе с ними полетел космонавт Антон Шкаплеров для съемок фильма. На орбите они пробудут до 17 октября.

Кроме того, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин хотел пригласить на запуск корабля миллиардера Илона Маска, американского предпринимателя Джеффа Безоса и основателя корпорации Virgin Group Ричарда Брэнсона.

Ранее сообщалось, что в день старта киношникам, по желанию, предлагали очистить кишечник.

Сегодня мы писали, что автобус с членами съемочной группы фильма остановился на пути к стартовой площадке, исполнив "гагаринскую" традицию (помочиться на колесо автобуса перед стартом в космос).