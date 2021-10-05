В России автобус с членами съемочной группы фильма "Вызов", которую "Роскосмос" отправляет на Международную космическую станцию, остановился на пути к стартовой площадке, исполнив "гагаринскую" традицию (помочиться на колесо автобуса перед стартом в космос).

Об этом сообщает "РИА Новости" во вторник, 5 октября.

В Институте медико-биологических проблем рассказали, что традиция традиция Юрия Гагарина появилась из-за того, что ранее остановка автобуса предписывалась мерами безопасности. Автобусы с членами экипажами делали паузу на полпути, чтобы дождаться пока уйдет заправивший ракету топливом поезд. Эту остановку космонавты обычно использовали, чтобы справить малую нужду. Ранее так сделал и совершивший первый полёт в космическое пространство Юрий Гагарин.

Также в Институте добавили, что сейчас космонавты отправляются в полет в подгузниках, поэтому точное выполнение традиции уже не является актуальным и теперь возникшую паузу используют, чтобы попрощаться с улетающими коллегами.

После паузы киноэкипаж продолжил свой путь к ракете.

Напомним, "Роскосмос" отправит на МКС российскую актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Вместе с ними полетит космонавт Антон Шкаплеров. На орбите они пробудут до 17 октября.

Ранее мы рассказывали, что в день старта киношникам могут предложить выпить шампанского и, по желанию, очистить кишечник.

Кроме того, сообщалось, что в сентябре в российском модуле на МКС снова появились странные запахи.