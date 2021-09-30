Научные эксперименты украинских старшеклассников (учащихся 9-11 классов) смогут попасть на Международную космическую станцию. Такая возможность у подростков появилась благодаря инициативе Малой академии наук при поддержке МОН и посольства Украины в США.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"Впервые весь мир узнает о молодых украинских ученых. Научные эксперименты наших школьников отныне смогут попасть на Международную космическую станцию на орбите Земли", - сказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

В текущем году Украины первый раз будет участвовать в американской программе по развитию науки и STEM-образования, организованной Национальным центром образования наук о Земле и космосе США (NCESSE) и Институтом космического образования имени Артура Кларка при поддержке NASA.

Работы украинских школьников будут тестировать на МКС, а участники смогут вживую увидеть запуск ракеты Falcon 9 на мысе Канаверал. Учителя, которые будут работать с подростками, тоже пройдут курсы в Вашингтоне.

"Команды детей получат мини-лаборатории и должны предложить идеи для исследований в условиях микрогравитации на орбите нашей планеты. В результате двухэтапного конкурсного отбора 2 команды смогут отправить свои эксперименты на МКС, где дальше ими займутся астронавты", - рассказали детали проекта организаторы.

Запуск пройдет на космическом корабле SpaceX Dragon на вершине ракеты Falcon 9, команд-победители смогут смотреть за отлетом ракеты и принять участие в научной конференции в Вашингтоне.

Напомним, Россия завершит участие в МКС и построит свою орбитальную станцию.

Также сообщалось, что двое астронавтов провели почти семь часов в открытом космосе на ремонте МКС.