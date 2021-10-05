Сегодня, 5 октября, "Роскосмос" отправит на Международную космическую станцию киноэкипаж, в состав которого входит российская актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На корабле "Союз МС-19" с киношниками полетит космонавт Антон Шкаплеров.

Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Экипаж уже утвердили к полету на МКС. Заправка ракеты-носителя топливом и пуск запланированы в 11:55:02 по московскому времени (совпадает с киевским временем).

Первый в мире киноэкипаж доложил главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину о готовности к старту.

"Товарищ председатель государственной комиссии, экипаж космического корабля "Союз МС-19" к полету готов», - отдал рапорт Шкаплеров. Доклад проводился на 254-й площадке космодрома Байконур. В этой зоне космонавты надевают скафандры.

Основной экипаж, космонавт, актриса и режиссер, в течение двух недель проходили предстартовую подготовку в гостинице "Космонавт". Сегодня они вышли из нее под традиционную песню "Трава у дома" и отправились в автобус "Звездный", который повез их на площадку космодрома. За ними выехал дублирующий экипаж.

"На 254-й площадке основной экипаж облачится в полетные скафандры, а затем доложит Государственной комиссии во главе с генеральным директором Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным о готовности к предстоящему космическому полету", - сказано в сообщении.

Запуск "Союз МС-19" будет транслироваться в прямом эфире.

Напомним, киноэкипаж - это съемочная группа фильма "Вызов". На орбите они пробудут до 17 октября.

Также сообщалось, что в Роскосмосе отказались выполнять уклонение МКС от космического мусора.

Ранее мы писали, что "Роскосмос" будет искать космический мусор с помощью станции в ЮАР.