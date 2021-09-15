Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин попросил своих подписчиков в социальных сетях не комментировать его посты при помощи эмодзи, аргументируя свое пожелание тем, что его ведомство является "очень консервативной и реакционной" отраслью, которая "любит передовые технологии, но не любит нафталиновых "друзей".

Об этом он написал на своей странице в Facebook после того, как подписчики стали массово реагировать смайлами на его публикации.

"Нет таких правил общения, чтобы ставить мне малахольные рожицы в ответ на серьезные сообщения", - заявил Рогозин.

Напомним, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что пригласит на запуск корабля "Союз МС-19" с Байконура западных бизнесменов Илона Маска, Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона. Корабль отправится в космос 5 октября. На его борту будут актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые на орбите снимут фильм.

Ранее "Страна" писала о том, что Рогозин потребовал 300 000 рублей от СМИ которые назвали его "гробовщиком российского космоса".

Также мы сообщали, что после полета Брэнсона глава Роскосмоса призвал российских олигархов вкладываться в развитие космоса.