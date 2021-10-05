Во вторник, 5 октября, в 11:55 по киевскому времени произошел успешный запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-19", на борту которого находится российский киноэкипаж.

Трансляцию запуска провел Youtube-канале "Роскосмоса".

Киноэкипаж - это съемочная группа фильма "Вызов". На орбите они пробудут до 17 октября. Этот фильм станет первой в истории кинокартиной, которая была снята в космосе. Одним из продюсеров фильма выступил глав "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Напомним, основной экипаж, космонавт, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, в течение двух недель проходили предстартовую подготовку в гостинице "Космонавт" и сегодня вышли из нее под песню "Трава у дома" и отправились в автобус "Звездный", который повез их на площадку космодрома. За ними выехал и дублирующий экипаж.

Также "Страна" сообщала, что первый в мире киноэкипаж перед стартом на МКС исполнил в памперсах "гагаринскую" традицию (помочиться на колесо автобуса перед стартом в космос). Сейчас космонавты отправляются в полет в подгузниках, поэтому точное выполнение традиции уже не является актуальным.