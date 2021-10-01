Сегодня утром, 1 октября, в 05.59 (по киевскому времени, а в США был еще вечер четверга 22.59 - Ред.) космический грузовик многоразового использования Cargo Dragon компании SpaceX успешно приводнился приводнился у побережья Флориды.

Об этом передает официальный Twitter SpaceX.

"После того, как команда SpaceX извлечет Cargo Dragon, важные научные данные на борту космического корабля будут доставлены на вертолете доставлены на вертолете в Космический центр NASA имени Кеннеди и предоставлены исследователям", - заявили в пресс-службе SpaceX.

Корабль доставил на Землю с МКС 2,9 тонн грузов, в том числе результаты научных экспериментов. Отстыковка Dragon от космической станции произошла на орбите в штатном режиме, автоматическом режиме.

Напомним, что Dragon в рамках 23-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на МКС, доставил 30 августа на станцию различное оборудование для проведения научных экспериментов, в частности приборы, которые могут определять проблемы со зрением и позволят бороться с ними. Кроме того, он взял на борт разнообразные полезные материалы, в том числе бетон, композиты и вещества, способные защищать от воздействия радиации.

Сейчас на борту станции находятся семь членов экипажа: космонавты России Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.

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