В воскресенье утром, 17 октября, в России успешно провели приземление космического корабля "МС-18", на борту которого находился первый в мире киноэкипаж. Трансляцию приземления вел "Роскосмос" на YouTube.

Так, на землю вернулись космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, принимавшие участие в съемках первого фильма в космосе под названием "Вызов".

"Есть посадка! "Казбеки» дома! Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-18 вернулся на Землю", - заявили в ЦУПе.

Уточним, что посадка произошла в 148 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Напомним, в России решили снять первый в мире фильм прямо в космосе. Для этого Пересильд, Шипенко и их дублеров серьезно готовили на Земле. В сентябре кинодеятели сдали экзамен в Центре подготовки космонавтов.

В первой половине дня 5 октября они улетели к МКС с Байконура.

Также "Страна" рассказывала, что актриса Юлия Пересильд во время прямой трансляции с борта Международной космической станции, которую вел "Роскосмос", поделилась первыми впечатлениями от полета.

Кроме того мы разъясняли, зачем Россия отправила в космос актеров для съемок кино.