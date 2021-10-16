В ночь на субботу, 16 октября, на Международной космической станции произошел сбой в системе управления российского модуля "Звезда", из-за чего космонавтов ночью разбудила сирена. Об этом сообщают "РИА-Новости".

"У нас сейчас сработало оповещение. Через секунду снялось. Но была сирена по станции. И нашим коллегам, я не отбивал, чтобы они услышали", - рассказал космонавт Антон Шкаплеров.

Также он рассказал, что причиной сбоя стало временное пропадание готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации модуля "Звезда".

Напомним, российская актриса Юлия Пересильд во время прямой трансляции с борта Международной космической станции, которую вел "Роскосмос", поделилась первыми впечатлениями от полета.

Как известно, в России решили снять первый в мире фильм прямо в космосе. Для этого Пересильд, Шипенко и их дублеров серьезно готовили на Земле. В сентябре кинодеятели сдали экзамен в Центре подготовки космонавтов.

Также "Страна" рассказывала, что в первой половине дня 5 октября они улетели к МКС с Байконура.