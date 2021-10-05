Впервые в истории на орбите Земли снимут художественный фильм. Россия отправила на МКС киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко.

За 12 дней на борту Международной космической станции они должны снять материал для фильма о враче, которая спасает космонавта.

В "Роскосмосе" заявляют о популяризации освоения космоса и медицинских учениях на борту. Но уже идут разговоры о том, что фильм на орбите решили снять после того, как в NASA захотели привезти для тех же целей на МКС Тома Круза.

Собрали, что известно о первом кинополете в космос, за что его хвалят и критикуют.

Зачем киношников отправили в космос

В ближайшие 12 дней на МКС будут снимать первый в истории художественный фильм в космосе.

На возникающий вопрос, зачем для этого нужно было везти на орбиту киношников и оборудование, когда космическую картинку можно было создать с помощью технологий, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил, что это позволит "сделать первое честное кино о реальном космосе в самом космосе, и не руками дилетантов, а именно профессиональных кинематографистов".

О фильме известно немногое. Картина под рабочим названием "Вызов" рассказывает о враче, которая летит на космическую станцию, чтобы спасти члена экипажа с заболеванием сердца. Главную роль сыграет 36-летняя актриса Юлия Пересильд, известная по фильмам "Битва за Севастополь", "Зулейха открывает глаза", "Петровы в гриппе".

Кроме нее на МКС отправили 37-летнего режиссера Клима Шипенко. Ранее он снял фильм о космосе "Салют 7", где неуправляемая космическая станция грозит рухнуть на Землю.

"Вызов" - картина производства "Первого канала", который взял на себя основное финансирование. Но часть работ проспонсирует "Главкосмос" - дочернее предприятия Роскосмоса.

Дмитрий Рогозин назвал еще одну цель полета киношников - провести учения, связанные со сложной медициной на борту МКС. То есть учениями станет сюжет фильма, при создании которого консультировались с медиками на разных уровнях.

Но есть еще одна неофициальная причина - космическая гонка, в ходе которой "Роскосмос" и "Первый канал" решили опередить Голливуд.

В мае 2020 года о планах снять фильм с участием Тома Круза на МКС заговорили в NASA. В сентябре американские СМИ написали, что уже в конце 2021 года на космическую станцию для съемок нескольких эпизодов фантастического фильма могут полететь Том Круз и режиссер Даг Лайман.

Спустя несколько дней "Первый канал" озвучил планы снять собственный фильм на МКС. Идею одобрил лично Владимир Путин. Так, в мире стартовала очередная космическая гонка. В этот раз киношная.

Позже выяснилось, что в составе ближайшего экипажа Axiom Space, который должен доставить американских астронавтов на МКС в начале 2022 года Том Круз и режиссер Даг Лайман не заявлены.

Ускоренная подготовка и трудности со стыковкой

На роль исполнительницы главной роли был объявлен конкурс. Актриса должна была продемонстрировать свой талант, кроме того, пройти врачебную комиссию. Ставились и ограничения по возрасту - не старше 45 лет. В итоге конкурс прошла Юлия Пересильд.

Вместе с режиссером Климом Шипенко она прошла ускоренную подготовку, которая длилась несколько месяцев. Такую обычно проходят космические туристы. Это были тренировки в условиях кислородного голодания и условиях, имитирующих невесомость. А также тренировки в центрифуге и вестибулярном кресле.

В итоге 5 октября корабль "Союз МС-19" стартовал с космодрома Байконур. На борту "Союза", кроме актрисы и режиссера был опытный космонавт Антон Шкаплеров. Он отправился занять свое место в составе очередного экипажа МКС.

Слева направо: Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров, Клим Шипенко

Запуск стал событием светского масштаба. На Байконур прибыли известные российские актеры, режиссеры, телеведущие, киношники.

Поддержать коллег на космодром приехали актеры Александр Петров, Владимир Машков, продюсер Константин Эрнст, шоумен Иван Ургант, певица Кристина Асмус и другие.

Юлия Пересильд в автобусе по дороге к "Союзу". Фото: ТАСС

Клим Шипенко перед стартом. Фото: ТАСС

После запуска, уже во время состыковки с МКС, оказалось, что отказала система автоматической стыковки и тогда космонавт Антон Шкаплеров взял на себя управление в ручном режиме.

Глава "Роскосмоса" заявил, что пуск был идеальным, а неполадки назвал штатными. Он объяснил это тем, что на стыковочном узле МКС произошел некритичный сбой. Можно было произвести перезапуск системы, но руководитель полета принял решение не терять время, а стыковаться используя ручную систему управления.

В итоге корабль успешно соединился с МКС. Кадры перехода киноэкипажа на станцию продемонстрировали российские СМИ.

Также взлет ракеты снял актер Александр Петров и опубликовал у себя в Instagram.

View this post on Instagram Публикация от Alexander Petrov (@actorsashapetrov)

Пересильд и Шипенко проведут на орбите 12 суток. Их возвращение на Землю запланировано на 17 октября. Они вернутся вместе с космонавтом Олегом Новицким, который находится на МКС с весны.

Киноэкипаж на борту МКС

Критика и поддержка

Кинополет в российском обществе одни поддерживают, другие критикуют. Главный укор за то, что из-за съемок не сможет вернуться на Землю, как планировалось, космонавт Петр Дубров, который прибыл на станцию в апреле. Обычно космонавты проводят на МКС полгода, после чего экипаж сменяется.

Для этого с Земли "Союз" доставляет новых членов экипажа, а затем происходит ротация и старые возвращаются. Однако теперь место в трехместном "Союзе" займут киношники. С ними отправят бортинженера Олега Новицкого. Еще одному бортинженеру придется остаться на станции еще на полгода, ведь на изготовление одноразового пилотируемого корабля нужно два года и лишнего "Союза" для кинополета построить не успели.

Звучат и другие упреки. Например, музыкант Юрий Лоза в Facebook написал, что "ранее медийные персонажи неумело танцевали со звёздами паркета, выходили на сцены академических театров, плавали в бассейне с дельфинами, тусовались на манеже цирка и нарезали круги по льду вместе с настоящими фигуристами". А теперь он даже боится представить – какие профессии будут дискредитированы в дальнейшем, и куда пригласят "раскрученных дилетантов".

"Понятно, что сами-то они ради пиара готовы на камеру тушить пожары и вырезать аппендиксы, но лучше бы этим занимались те, кто в данных вопросах по-настоящему разбирается" - написал он.

А вот известная певица Алла Пугачева полет и актрису Юлию Пересильд поддержала.

"Дорогая Юлечка, ты так долго готовилась к этому событию. А если долго мучиться, у тебя обязательно все получится. Надо только крылья распахнуть и взлететь над прежней над собой. И, пожалуйста, не забудь послать осенний поцелуй нашей замечательной планете. Мы ждем тебя. Возвращайся!" - заявила певица в видеообращении.

View this post on Instagram Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

Космонавт Сергей Рязанский в комментарии ВВС сказал, что считает фильм неплохим проектом для популяризации космоса, но с другой стороны, он плохо представляет, как технически за такой короткий срок киноэкипаж успеет выполнить программу съемок.