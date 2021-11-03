Голливудскому актеру Тому Хэнксу предложили отправиться в космос на корабле New Shepard компании Blue Origin, основанной создателем Amazon Джефом Безосом, вместо актера Уильяма Шетнера. Хэнкс отказался, поскольку не захотел платить 28 млн долларов за полет.

Об этом сообщает "Риа Новости".

13 октября многоразовый суборбитальный корабль New Shepard завершил свой второй пилотируемый полет, а 90-летний Уильям Шетнер, который сыграл Главнокомандующего Кирка во многосерийном научно-фантастическом фильме "Звездном пути" (Star Trek) стал самым возрастным человеком в истории, который побывал в космосе.

Американский телеведущий Джимми Киммел спросил у Хэнкса, действительно ли ему первому, а не Шетнеру, предложили совершить полет. На что актер ответил: "Ну, да, при условии, что я заплачу". Том Хэнкс также добавил, что заплатить он должен был внушительную суму: "28 миллионов долларов или что-то в этом роде... Но я не буду платить 28 миллионов долларов".



Актер предложил зрителям самим воспроизвести полет на New Shepard: откинуться в кресле, потрястись в течение нескольких минут, а затем растопырить руки и ноги и покрутиться "в невесомости", после чего с четырехминутной тряской завершить свое путешествие в космосе.

Выпуск программы Jimmy Kimmel Live с Хэнксом. Фрагмент диалога о полете в космос с 05:25

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что 20 июля, самый богатый человек в мире (на тот момент) Джефф Безос совершил полет в космос на борту многоразовой космической капсулы New Shepard. Она поднялась на высоту 106 километров.

Между тем, мы также информировали о том, что в октябре этого года 90-летний актер Уильям Шетнер, известный по роли "капитана Кирка" из сериала "Звездный путь" полетит в космос на корабле Безоса.