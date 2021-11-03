В четверг, 4 ноября, в аннексированном Крыму ждут президента России Владимира Путина. Он собирается принять участие в мероприятиях по случаю Дня народного единства, которые пройдут в Севастополе.

Об этом сегодня сообщил журналистам спикер Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.



"Да, завтра президент будет в Севастополе. Он прилетит туда из Сочи по случаю Дня народного единства. Он посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны, выступит там, возложит цветы. Завтра также запланирована его встреча с главой Севастополя Михаилом Развожаевым", - объяснил Песков.

После этих мероприятий в планах у Путина участие в режиме видео-конференции в заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Беларуси.

Напомним, в Минске при участии Путина и Лукашенко состоится первый Госсовет Союзного государства.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин предложил посмотреть в прицел на корабль ВМС США в Черном море.

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