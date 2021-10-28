В следующий четверг, 4 ноября, в Минске состоится первый государственный совет Союзного государства России и Беларуси. Президенты этих стран Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут пакет из 28 союзных программ.

Об этом сообщают Sputnik.

Высший Госсовет РФ и Беларуси будет проходить в День народного единства России, дату проведения мероприятия Александр Лукашенко подтвердил в ходе встречи с генпрокурором России Игорем Красновым.

"Мы в канун очень важного события с Вами встречаемся. 4 ноября мы проведем Госсовет - решительный шаг в нашей интеграции", - заявил Лукашенко.

Отметим, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что проведение Высшего госсосвета Союзного государства будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Союзном государстве, в которое интегрируются Беларусь и Россия, не будет действовать роуминг при использовании услуг мобильных операторов.

Также мы писали, что 9 сентября президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Москве и согласовали 28 программ по интеграции, которые касаются слияния экономик, платежной системы и цен на газ.