В воскресенье, 31 октября, в "Роскосмосе" заявил о запуске в сентябре следующего года экспериментального спутника "Скиф-Д", необходимого для обеспечения доступа к широкополосному интернету.

Об этом сообщила пресс-служба компании

Так, по данным компании, запуск будет выведен на среднюю круговую орбиту высотой 8 070 км. Дата запуска – конец сентября 2022 года.

В российской госкорпорации утверждают, что "Скиф-Д" войдет в состав одноименной экспериментальной космической системы, главная задача которой – отработка новых технических решений по предоставлению широкополосного доступа к интернету.

При этом работы по созданию экспериментального космического аппарата ведет компания "Информационные спутниковые системы"

Масса аппарата составляет около 200 кг, а энергопотребление – около 250 Вт.

Напомним, в небе над США промчался яркий болид, который наблюдали несколько десятков свидетелей. Астрофизик из университета Гарварда Джонатан Макдауэлл заявил о том, что в атмосфере сгорел российский военный спутник.

Ранее "Страна" сообщала, что военные США уверены, что война в космосе неизбежна, и начнется с атаки на спутники.