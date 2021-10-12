На севере Швеции, у города Кируна, создается космический центр Esrange, который станет первым в Европейском союзе космодромом. В нем будут разрабатывать ракетные технологий и с его территории запускать спутники. Объект должен быть готов к лету 2022 года.

Об этом сообщает сайт Euractive.

До сих пор для запусков космических аппаратов Европейское космическое агентство использует космодром Куру во Французской Гвиане (Южная Америка).

Новый космический центр Esrange расположен примерно в 200 км к северу от Полярного круга. Вообще он был основан еще в середине 1960-х годов и стал местом активных исследований. Его инфраструктура обновлялась с 2015 года и теперь будет завершена с помощью кредитного соглашения на 12 миллионов евро с Северным инвестиционным банком и государственной Шведской космической корпорацией.

В центре модернизируют ракетные испытательные комплексы и станут разрабатывать наземные технологии связи со спутниками.

"С появлением нового космодрома он станет первой стартовой площадкой на материковой части Европы, которая предоставит космическим компаниям платформу для разработки ракетных технологий следующего поколения и запуска спутников", - заявил представитель Шведской космической корпорации Филип Польссон.

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