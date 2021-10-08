Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, которого назначили в феврале текущего года, допускает существование инопланетян.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"Я прагматик и, учитывая, что Вселенная бесконечна, то и диверсификация жизни тоже может быть бесконечна. Поэтому я совершенно нормально отношусь к идее существования внеземных цивилизаций. Почему бы и нет?", - сказал глава Госкосмоса.

Напомним, основатель компаний Tesla и SpaceX американский миллиардер Илон Маск тоже не исключает возможность внеземной жизни. При этом он уточняет, что на данный момент инопланетную жизнь еще никто не видел.

Также "Страна" сообщала, у российских космонавтов нет никаких инструкций поведения в случае встречи с инопланетянами, но они готовы проявить дружелюбие.

Ранее мы писали, что в 2020 году Пентагон опубликовал официальное видео с быстро летящими "неопознанными воздушными явлениями". На них НЛО сняты инфракрасными камерами. После этого Япония приступила к разработке протоколов по встрече с инопланетянами.