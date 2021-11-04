Президент России Владимир Путин сегодня, 4 ноября, прибыл с рабочей поездкой в Республику Крым. Во время выступления ко Дню народного единства о заявил, что "Крым и Севастополь навсегда останутся с Россией".

Об этом сообщает ТАСС.

Также Путин возложил цветы к мемориалу жертвам Гражданской войны 1918-1920 годов. На мемориале стоят две фигуры - белогвардейца и красноармейца, которое должно символизировать "историческое примирение и единство России".

В том же духе была выдержана и речь Путина, которая отражает ныне официальную российскую трактовку Гражданской войны - и белые, и красные были патриотами России, а сама война была трагедией братоубийства, которая не должна повториться.

"В 1920 году совсем недалеко отсюда отправлялись пароходы, увозившие тех, кто покидал Родину, уходил в эмиграцию. Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили ее. Так же, как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну и, как они думали, лучшую жизнь", - сказал Путин.

Ранее мы писали о том, что 12 июля Владимир Путин написал аналитическую статью, в которой изложил свои соображения по вопросу Украины. "Страна" детально разобрала ее и опубликовала текст российского президента без изменений, которую он, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, писал самостоятельно.