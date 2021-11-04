Президенту Беларуси Александру Лукашенко представили новый доработанный проект Конституции Беларуси. По словам Лукашенко, референдум по конституции в Беларуси состоится в феврале 2022 года.

Об этом сообщает "Белта" со ссылкой на слова главы государства на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции в четверг, 4 ноября.

Перед рабочей группой стояла задача отработать принципиальные вопросы, касающиеся подготовки конституционных изменений. Главные из них, по словам Президента, - закрепление роли народного собрания Беларуси, перераспределение полномочий между органами государственной власти, сохранение сбалансированности госаппарата.

По словам Лукашенко, важно ни в коем случае не разрушать существующую в Беларуси систему власти.

Глава государства сообщил, что работа по обновлению Конституции Беларуси проводится в интересах большинства граждан и для них. "Но жить по этому Основному закону придется всем гражданам Беларуси и тем, кто приедет в Беларусь. Закон есть закон", - сказал Лукашенко.

На встрече президента Беларуси с рабочей группой обсуждался и ряд иных вопросов, в том числе по тематике избирательной системы, защиты прав и свобод личности, в отношении парламента, требований к президенту, а также по многим другим направлениям в Конституции.

Главой государства поставлены конкретные задачи по доработке по отдельным направлениям, дошлифовке, в том числе и юридических терминов, и по сути конкретных статей Конституции.

В феврале 2022 года вопрос об обновленной Конституции будет вынесен на референдум в Беларуси.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минске состоится первый государственный совет Союзного государства России и Беларуси. Президенты этих стран Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут пакет из 28 союзных программ.

Также мы писали, что Евросоюз намерен ввести новые санкции в отношении властей Беларуси в связи с ситуацией с мигрантами, которых, по утверждению Брюсселя, Минск нелегально переправляет в ЕС.