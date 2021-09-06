План (дорожная карта) по созданию единого рынка газа между Россией и Беларусью уже готов.

Об этом сообщил первый заместитель белорусского премьер-министра Николай Снопков на государственном телеканале "Беларусь 1".

Он заявил, что в основе такого плана лежит фиксация однозначных как для России, так и для Беларуси принципов и подходов к деятельности общего рынка газа.

По словам Снопкова, у Минска цена на российская газ "лучшая по сравнению со всеми странами" как в СНГ, так и в ЕС.

При этом Украина хочет поднять вопрос компенсаций на консультациях с США и Германией по "Северному потоку-2". Российский газопровод, который обещали заблокировать в США, фактически построен. Его полноценный запуск ожидается до конца 2021 года.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал поставку в республику вооружения российского производства. Речь идет о десятках самолетов, вертолетов, средств ПВО и даже зенитном ракетном комплексе С-400.