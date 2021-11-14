Министерство внутренних дел Украины прорабатывает сценарий введения чрезвычайного положения в случае угрозы мигрантов в пограничных областях.

Об этом на брифинге в Луцке Волынской области сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Мы видим, и если для этого будет необходимость, как уже сообщил секретарь СНБО - проработаны разные сценарии действий, вплоть до тех, чтобы внедрялось чрезвычайное положение в этих пограничных областях", - сказал Монастырский.

Министр добавил, что на данный момент в приоритете украинского правительства в ближайшие два года укрепить государственную границу с Беларусью. Он также уточнил, что уже в бюджете на следующий год будут предусмотрены соответствующие средства.

По словам Монастыркого, на границе будут построены временные укрепления в тех местах, где возможно массовое присутствие мигрантов.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что нельзя пускать мигрантов из Беларуси в Украину. Также он заявил, что Беларусь использует вопрос с мигрантами для ведения гибридной войны.

Также мы писали, что в Германии предложили направлять беженцев с польско-белорусской границы в Украину. После этого секретарь СНБО Алексей Данилов предложил немцам взять к себе домой мигрантов из Белоруссии.