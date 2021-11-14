Внештатный советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Россия в связи с напряженностью на границе Белоруссии и Евросоюза может "пойти в наступление" на Украину.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Дом".

Отвечая на вопрос о том, способна ли Российская Федерация пойти в наступление на фоне напряженности на границе, Арестович ответил:

"Способна. Более того, во время заседания ТКГ произошла очень любопытная вещь. Впервые за год, когда я там работаю, спикер российского МИД Мария Захарова начала озвучивать результаты ТКГ, когда еще шло заседание. Заседание шло, а она уже начала озвучивать его результаты, заранее подготовленные. Результаты были очень простые: что мы нагнетаем милитаристскую силу, что это Киев хочет атаковать первым Донбасс, а НАТО помогает ему. Что Франция и Германия заняли позицию Киева, а НАТО помогает им в Черном море создавать группировку, о чем позже сказал Путин", - сказал Алексей Арестович.

Данную новость прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

"Судя по всему в Офисе президента поменяли методички относительно возможности «вторжении России».

Если доселе украинские официальные лица (включая президента) отрицали, что такое вторжение готовится и призвали не раздувать панику (несмотря на то, что об этой угрозе заявляли в США), то сейчас, уже второй день подряд с Банковой идут совсем другие заявления.

Вчера заместитель главы Офиса президента Роман Машовец сказал о концентрации российских войск на границах Украины.

А сегодня советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что Россия на фоне напряженности на границе Белоруссии и ЕС может «пойти в наступление на Украину».

Возможно, американцы объявили Банковой смысл своих постоянных заявлений об угрозе, а возможно в Офисе решили, что им сейчас выгодно использовать фактор «внешней угрозы» в решении внутренних задач в условиях резкого ухудшения политических позиций Зеленского", - говорится в публикации.

Ранее мы писали о том, что первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг публикацию агентства Bloomberg о том, что Россия якобы планирует вторжение на Украину.

После чего подготовку нападения России на Украину опровергнул и президент России Владимир Путин. Также он заявил, что Минобороны РФ предложило начать военные учения в Чёрном море в ответ на рост активности США и НАТО в этом регионе, но президент России эту идею не поддержал, чтоб не накалять обстановку.

Ранее мы разбирались, с какой целью США постоянно говорят о войсках РФ у границ Украины и угрозе эскалации ситуации, несмотря на упорные опровержения Москвы и Киева.