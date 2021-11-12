В Кремле статью Bloomberg о возможной операции России против Украины назвали безосновательным нагнетанием напряженности и заявили, что РФ ни для кого не несет угрозы.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга, пишет "Интерфакс".

Он назвал заголовки о возможном вторжении РФ в Украину пустым нагнетанием напряженности, но в то же время обратил внимание на увеличение "провокационных действий".

"Провокационных действий больше. Ситуация в Черном море, активность самолетов-разведчиков НАТО. Это все, конечно, не может оставлять нас индифферентными к тому, что происходит. Мы должны быть начеку. Это же не наши друзья, это же не белорусские самолеты летают, наших союзников, это летают самолеты тех, кто декларирует своей целью сдерживание РФ и те, кто называют РФ врагом. Мы должны себя как-то страховать и хеджировать риски", - сказал Песков.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, зачем США заявляют о движении армии РФ к границам Украины, что отрицают Москва и Киев.

Также сообщалось, что в России заявили, что не планируют вторжения в Украину.