Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг публикацию агентства Bloomberg о том, что Россия якобы планирует вторжение на Украину.

Его опровержение приводит ТАСС.

У дипломата попросили прокомментировать публикацию агентства.

"Нет, не планируем и никогда не планировали", - сказал Полянский в ответ на просьбу.

Дипломат добавил, что такая позиция останется у Кремля при условии, что Россия "не подвергнется провокациям от Украины или кого-то еще". При этом ответ на провокации будет являться "вопросом защиты суверенитета, так как от Украины исходит много угроз".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников сообщило, что представители администрации президента США Джо Байдена провели брифинг для европейских коллег, на котором озвучили свои опасения о возможной подготовке Россией вторжения в Украину. Оценки планов России Соединенными Штатами, добавило агентство, основаны якобы на какой-то секретной информации, которой владеют только США. При этом саму эту информацию Вашингтон европейским партнерам пока не раскрыл.

Как писала "Страна", о начале Россией вооруженного вторжения в Украину заговорил и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Ранее мы разбирались, с какой целью США постоянно говорят о войсках РФ у границ Украины и угрозе эскалации ситуации, несмотря на упорные опровержения Москвы и Киева.