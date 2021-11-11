Пресса США продолжает раскручивать тему роста военной напряженности между Украиной и РФ. Вслед за серией публикаций о якобы скоплении у украинских границ российских войск США предупредили Евросоюз, что РФ обдумывает вторжение в Украину, поскольку между Москвой и блоком возникли противоречия из-за мигрантов и поставок энергоносителей.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Поскольку Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских войск у границы с Украиной, официальные лица США проинформировали своих коллег из ЕС о своих опасениях по поводу возможной военной операции, по словам нескольких людей, знакомых с этим вопросом", - пишет издание.

В Bloomberg добавили, что оценки основаны на информации, которой США еще не поделились с европейскими правительствами. Оценки подкреплены общедоступными доказательствами, заверили источники, знакомые с позицией американской администрации.

Издание связалось и с источниками в России, которые заявили, что Москва не намерена сейчас начинать войну с Украиной, хотя должна продемонстрировать свою готовность применить силу в случае необходимости.

Другой человек сказал, что наступление маловероятно, поскольку российские войска столкнутся с общественным сопротивлением в Киеве и других городах, но есть план реагирования на провокации со стороны Украины.

Эту новую информацию Bloomberg прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Пока это все выглядит как желание американцев побудить Европу занять более жёсткую позицию по отношению к "Северному потоку - 2". Хотя ситуация вокруг Украины и вообще в Восточной Европе становится все более напряжённой", - написал канал.

Как писала "Страна", буквально вчера государственный секретарь США Энтони Блинкен допустил, что Россия может начать вооруженное вторжение в Украину.

Ранее мы разбирались, с какой целью США постоянно говорит о войсках РФ у границ Украины, несмотря на упорные опровержения Москвы и Киева.