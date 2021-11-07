Пресс-секретарь президента Украины Сергей Новиков заявил, что Офис президента не располагает информацией о скоплении войск около наших границ. Об этом он заявил в эфире телеканала "Дом".

"Президент провел селекторное совещание, которое в основном было посвящено ситуации с распространением коронавируса в Украине, но обсуждались и другие моменты, в том числе вопросы безопасности. Имел слово главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Он не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить. Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она. Но у офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации", - сказал он.

В то же время Никифоров напомнил, что эту информацию уже комментировали в Минобороны, где назвали ее фактом психологического давления.

"Насколько я знаю, министерство обороны Украины называет такие сообщения элементом давления или психологического, или пропагандистского. Оно не подтверждает сосредоточение войск свыше нормального уровня у границ Украины", - добавил он.

Напомним, Украина уже не в первый раз опровергает информацию американских СМИ. Так, в Минобороны 1 ноября заявили, что дополнительной переброски российских военных, техники и вооружения к государственной границе с Украиной не зафиксировано.

Между тем в США продолжают настаивать по поводу скопления войск. Пентагон второй раз за ноябрь сообщил, что следит за "необычной" активностью у украинских границ. Хотя в чем заключается необычность, ответить отказался.