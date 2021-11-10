Государственный секретарь США Энтони Блинкен допускает, что Россия может начать вооруженное вторжение в Украину.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы обеспокоены тем, что Россия может допустить серьезную ошибку и попытаться вновь повторить то, что она сделала в 2014 году, когда она накопила силы вдоль границы, пересекла ее и проникла на суверенную украинскую территорию", - сказал Блинкен на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

При этом Блинкен уточнил, что США на самом деле не имеют ясности о намерениях России относительно ее военной деятельности близ границы с Украиной.

Также Блинкен сказал, что Соединенные Штаты поддерживают дипломатическое урегулирование на востоке Украины и деэскалацию напряженности в регионе. Он также похвалил украинскую сторону за "сдержанность" на Донбассе.

Как писала "Страна", в последнее время американская пресса, включая авторитетные издания, настойчиво сообщает о переброске российских войск к границе с Украиной и накале там обстановки.

В руководстве как Украины, так и России эту информацию упорно опровергают представители самых разных ведомств. Но американцы продолжают говорить об эскалации у границы. "Страна" разбиралась, с какой целью они это делают.