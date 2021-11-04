Сотрудники государственной пограничной службы Украины не зафиксировали движения российских военнослужащих или военной техники возле наших границ.

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии для "РБК-Украина".

"Государственная пограничная служба также отслеживает ситуацию, которая происходит рядом с границей Украины на территории России. Отмечу, что в непосредственной близости от украинской границы мы не наблюдаем движения техники или живой силы противника", – заявил Демченко.

Напомним, в конце октября американское издание Washington Post сообщило о том, что Россия вновь перебрасывает войска к границам с Украиной. После этого Politico опубликовала спутниковые снимки перемещения российских войск к границам Украины.

Однако в Кремле опровергли заявления американских СМИ о переброске российских войск к украинским границам, кроме того информацию о наращивании войск назвал дезинформацией секретарь СНБО Алексей Данилов.

Также "Страна" подробно разбиралась, зачем США заявляют о движении армии РФ к границам Украины, что отрицают Москва и Киев.