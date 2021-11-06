Главный редактор "Страны" Игорь Гужва считает, что сейчас на фоне значительного падения рейтинга президент Украины Владимир Зеленский быстро теряет всякие шансы на переизбрание. Более того, не исключено, что Зеленского могут убрать с поста раньше истечения срока его полномочий.

Об этом Игорь Гужва написал на своей странице в Фейсбуке, описав несколько возможных сценариев развития ситуации.

"Все опросы показывают падение рейтинга президента до уровня января-февраля этого года, когда он имел минимальные значения.

И, судя по всему, падение будет продолжено. Потому что в открытое противостояние с Зеленским перешел Ринат Ахметов и его телеканалы. Другие олигархи хоть пока и не разворачивают свои медиа-машины против Банковой, но настроения у них (кроме разве что Коломойского) такие же как и у Ахметова. Все пришли к выводу, что Зе – беспредельщик, которого нужно попустить.

Зеленский хочет выстроить систему как в России, когда олигархи во всем следуют "линии партии и правительства". Но Украина – не Россия, а Зе – не Путин.

Когда российский олигархат после показательных мер против Березовского, Гусинского и Ходорковского ушел в подчинение к государству, он понимал, что он за это получит. В обмен на полную лояльность и следование определенным правилам игры он получал гарантии неприкосновенности бизнеса и поддержку не самого слабого в мире государства. И российские олигархи знают – какие бы санкции не вводили бы против них американцы, их заводы в России продолжат работать, правительство подставит плечо (в том числе и финансовое) а продукцию всегда будет куда продавать (например, в Китай). Если, конечно, соблюдают установленные правила.

Зеленский олигархам в обмен на полное подчинение ничего предложить не может, потому что его гарантии ничего не стоят, так как что-то гарантировать в глобальном плане могут только американцы (ну или Путин, если на то у него будет желание). Мало кому хочется превращаться во второго Коломойского, который фактически сидит в заложниках в своем поместье под Днепром.

Но даже не это главное. 20 лет назад Путин, который проводил "равноудаление" олигархов имел поддержку большинства населения и работающие силовые структуры.

И это явно не о Зеленском, который штурмует высоты в рейтинге недоверия. А украинский госаппарат находится в разваленном состоянии и на Зе с его проблемами ему глубоко наплевать.

Поэтому олигархам идти в услужение к Зе бессмысленно.

И это не единственная проблема для президента.

Продавив по совету перепуганного угрозами американцев своего окружения судебную реформу Зеленский резко ослабил влияние Офиса на судебную систему. Теперь ключевую роль в отборе членов ВСП и ВККС будут играть назначаемые Западом "международные эксперты", а не люди президента. Но пока будут отобраны члены этих органов и начнется чистка судей еще пройдет немало времени. И судейское сообщество сейчас хочет воспользоваться ситуацией "междуцарствования", чтоб вырваться из под контроля Банковой (который, к слову, и до того был далеко не полный).

Знаковым событием стало избрание главой Верховного суда Князева, против которого выступал Офис, ставя на другого кандидата.

А это перспектива отмены Указов президента о санкциях через суд. После чего дальнейшие санкции СНБО станут бессмысленными.

При сохранении всех этих тенденций Зеленский потеряет всякие шансы на переизбрание. Выборы в Раду в 2023 году "слуги" проиграют, будет сформирована новая коалиция, она выдвинет премьером условного Разумкова, который в роли "новой надежды нации" победит Зе на выборах президента. После чего и Зеленского, и все его окружение, и весь творческий коллектив "Квартала" начнут беспощадно догонять. Причем бежать им будет особо некуда. И это еще не самый худший для Зеленского вариант, так как, не исключено, что он и не до сидит до конца срока – если будет подходящий повод, то его снесут еще раньше.

Может ли Зеленский избежать этой участи? Теоретически да.

У него есть три варианта как поломать гибельный для себя инерционный сценарий.

Малый компромисс, переход к парламентской республике. Зеленский вносит изменения в закон о санкциях, по которым они не могут применяться к гражданам Украины. Вводит в правительство и силовые структуры представителей других политических сил. Дает команду "слугам" голосовать за изменения в Конституцию по переходу Украины к парламентской республике, становясь последним полновластным президентом Украины. Далее – выборы в парламент, вне зависимости от результатов которых Зе и творческий коллектив "Квартала" продолжает спокойную жизнь в Украине или за ее пределами. Большой компромисс. Тоже самое, что и в предыдущем пункте, только добавляется еще один модуль - геополитический компромисс с Россией. По нему восстанавливаются отношения с РФ, решаются самые болезненные вопросы (вода в Крым, восстановление транспортного сообщения между странами, экономических связей и т.д.). При этом внутри страны даются гарантии свободной деятельности "антимайдановских" политических сил и СМИ. На Донбассе – реальное перемирие и прекращение огня. Восстанавливаются на неком уровне связи с неподконтрольными территориями. Вопрос по реинтеграции региона откладывается до момента, когда этому будет соответствовать политическая ситуация в Украине. В то, что Зеленский пойдет на такое сейчас, конечно, выглядит фантастикой. Хотя это для него реальный шанс войти в историю как миротворец и с этим знаменем пойти на второй срок. Игра ва-банк. Зеленский может прибегнуть к жестким методами, которые уже обсуждаются на Банковой. Ввести санкции СНБО против Ахметова, закрыть его телеканалы и ввести внешнее управление на его предприятиях. Завести уголовное дело против Авакова и Разумкова и отправить их в тюрьму. Спровоцировать обострение на Донбассе и обвинить всех внутренних врагов в работе на Россию, запретить оппозиционные партии.

Впрочем, из всего этого перечня единственное, что реально сделать – это ввести санкции СНБО. Посадить Авакова и Разумкова не дадут судьи (они это уже продемонстрировали на примере Медведчука). А разморозка конфликта на Донбассе, судя по многочисленным сигналам из России, может иметь фатальные последствия для украинской власти.

Что касается санкций СНБО против Ахметова, то технически это, конечно, возможно. Но это открытая война. Потому что для всех очевидно, что если Зеленский сумеет здесь ситуацию переломить в свою пользу, то и остальных он тоже додавит и на выборах себе потом нарисует любой результат. Поэтому против президента выступят многие. При этом поддержка Запада Зеленского будет под вопросом (американцам усиление Зе тоже не нужно).

С учетом разваленных силовых структур и разбалансированного госаппарата шансы Зе победить в этой войне, прямо скажем, не очень велики", - написал Гужва.

Ранее "Страна" писала о том, что недавно Зеленский впервые занял первое место в президентском антирейтинге, обогнав Порошенко.

Также мы анализировали, почему рейтинг Зеленского рухнул до уровня Порошенко.