Президентский рейтинг Владимира Зеленского с сентября по октябрь снизился на 7%. Если бы выборы главы государства проходили бы в ближайшее время, за него свой голос отдали бы 25% определившихся с голосом украинцев, в сентябре его были готовы поддержать 32% жителей нашей страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Украинским институтом будущего".

Социологи 23 октября - 2 ноября опросили 2 400 респондентов старше 18 лет, которые проживают во всей Украине, кроме неподконтрольной части Донбасса и аннексированного Крыма.

За Владимира Зеленского готовы проголосовать 25% участников опроса, которые пойдут на выборы и определились со своим голосом. При этом еще в сентябре у действующего главы государства было 32%. А сейчас его рейтинг упал до минимальных значений, которые Зеленский имел в феврале.

Далее в списке - Петр Порошенко (13%), Юрий Бойко (12%) и Юлия Тимошенко (11%). При этом их рейтинг в октябре практически не изменился по сравнению с сентябрьскими показателями. Отметим, что в опрос включен также однопартиец Бойко Виктор Медведчук (у него 3%). Если сложить их показатели, то Бойко вышел бы на второе место.

8% участников опроса отдали бы свой голос за Игоря Смешко, по 7% - за Владимира Гройсмана и Евгения Мураева.

При этом у экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова - 6%. Число украинцев, которые готовы за него голосовать за месяц увеличилось в два раза.

Напомним, "Страна" писала о том, что недавно Зеленский впервые занял первое место в президентском антирейтинге, обогнав Порошенко.

Также мы анализировали, почему рейтинг Зеленского рухнул до уровня Порошенко.