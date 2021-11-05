Президент Украины Владимир Зеленский уже почти девять месяцев не подписывает закон № 3633 об ужесточении ответственности за препятствование деятельности работников СМИ, который нардепы приняли во втором чтении в феврале 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Отметим, что "за" законопроект проголосовал 341 нардеп. При этом Конституция дает президенту на раздумья лишь 15 дней после принятия документа во втором чтении. За это время глава государства должен или подписать направленный ему закон, или вернуть его парламенту с обоснованными и мотивированными предложениями. Согласно карточке закона на сайте парламента, этого сделано не было.

Закон был принят парламентом 2 февраля. Он предусматривает увеличение штрафов за умышленное препятствование осуществлению журналистом профессиональной деятельности или его преследование должностным лицом.

Также повышается штраф за незаконное изъятие собранных журналистом материалов и за оказание влияния на журналиста. Кроме того, законопроект расширяет круг лиц, которые подпадают под действие уголовной ответственности.

Напомним, ранее мы рассказывали, что как бывший президент Украины Петр Порошенко в 2019 году не подписывал закон о запрете российских наблюдателей на выборах, хотя оговоренные Конституцией сроки для его подписания вышли.

Также рассказывали, как Порошенко долго не подписывал закон о 100% гарантии по вкладам, который сам требовал срочно принять.