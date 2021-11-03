Журналисты украинских СМИ, против которых указами президента Украины были введены незаконные санкции, продолжают борьбу за свои права и свободу слова.

Сотрудники телеканалов "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Перший Незалежний", а также интернет-изданий "Страна" и "Шарий.нет" обратились с открытым письмом к генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, которая находится в Киеве с официальным визитом до 5 ноября.

Работники оппозиционных СМИ обратили внимание генсека Совета Европы на сложную ситуацию со свободой слова в Украине и попросили ее обсудить этот вопрос во время встреч с представителями украинской власти.

В частности, журналисты рассказали Пейчинович-Бурич о незаконном закрытии без суда, а по решению СНБО, трех оппозиционных телеканалов, а также о выведении из эфира с помощью письма из СБУ четвертого телеканала.

Не меньшую обеспокоенность работники СМИ выразили и в связи с действиями праворадикальных сил в отношении журналистов, которые, как они считают, имеют "неправильные" политические взгляды. И это все происходит на фоне полного бездействия правоохранительных органов.

Мы приводим полный текст открытого письма в адрес евроструктур:

"Уважаемая госпожа Пейчинович-Бурич,

Журналисты незаконно закрытых украинских СМИ выражают вам свое уважение и пользуются этой возможностью для того, чтобы привлечь ваше внимание к проблеме обеспечения в Украине фундаментальных демократических ценностей, среди которых особую важность для нас имеют свобода слова, свобода выражения мнений и равный доступ к информации.

Как вы знаете, в течение 30 лет независимости в нашей стране произошли положительные изменения, направленные на обеспечение основных прав и свобод человека, в том числе в сфере независимых медиа. Однако сегодня в Украине происходит существенная коррозия этой основополагающей идеи демократии.

Отдавая должное сделанному, в последнее время мы констатируем сворачивание процесса укрепление законности в сфере функционирования украинских СМИ. Это проявляется в отсутствии результатов расследования уголовных дел, связанных с нападениями на журналистов и блоггеров, открытой цензурой со стороны государства, которая распространяется исключительно на оппозиционные СМИ, и главное - во внесудебном преследовании СМИ, находящихся в оппозиции действующей власти.

В частности, грубо нарушив принцип верховенства права во внесудебном порядке (по решению Совета национальной безопасности и обороны, хотя лишение СМИ лицензий возможно только по решению суда), украинские власти запретили трансляцию трех ведущих информационных телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZIK. По обычному письму заместителя главы СБУ и опять же без суда власти преступно вывели из эфира телеканал "Первый Независимый", объединивший журналистов трех закрытых каналов, прекратив его вещание уже через час после начала трансляции. Также через незаконное введение санкций власти прекратили работу и грозят полным уничтожением изданиям "Страна" и "Шарий.net".

Не меньшая обеспокоенность и из-за провокаций праворадикальных сил, физические расправы таких группировок с журналистами, якобы исповедующими "неправильные" политические взгляды.

Сегодня действия украинской власти испытывают все большее осуждение со стороны ведущих международных правозащитных организаций, известных политиков и экспертов Новости о закрытии наших телеканалов были опубликованы во всех ведущих мировых СМИ.

В частности, только за последние несколько месяцев Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность в связи с введенными санкциями, повлекшими закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, и назвало это решением противоречащим международным стандартам (сообщение официального представителя УВКПЧ Марты Гуртадо от 24 августа 2021 г.).

Мониторинговая миссия ООН по правам человека отметила (рапорт Ирэн Ган от 21 июня 2021 г.г.), что цензура вещания в Украине "не только не совместима с международными соглашениями о правах человека, но и способствует усилению неправильных представлений, вызывающих страх и укореняют общественное недоверие к институтам".

В свою очередь докладчик ПАСЕ по свободе СМИ и защите журналистов, член парламента Австрии Штефан Шеннах заявил, что Европа крайне обеспокоена катастрофической ситуацией со свободой слова в Украине, и подчеркнул, что комиссия ПАСЕ по правам человека работает, чтобы украинские правоохранители прекратили безнаказанность преступлений против журналистов (заявление от 2 сентября 2021 г.).

Президент Freedom House Майкл Абрамовиц направил письмо президенту США Джо Байдену накануне визита украинского лидера Владимира Зеленского, в котором отметил, что последний продолжает использовать исполнительную власть без судебного надзора для наказания СМИ, технологических платформ, журналистов и вебсайтов под поводом борьбы с дезинформацией (письмо от 26 августа 2021 г.).

Другими словами, по нашему мнению, в Украине происходит сворачивание свободы слова. В связи с этим мы пользуемся этой возможностью для того, чтобы привлечь ваше внимание к этим весьма тревожным тенденциям. Украина сегодня, как никогда раньше, нуждается в консолидации общества и преодоление раскола между разными регионами.

Вопрос беспрепятственного функционирования независимых СМИ, в том числе оппозиционных к действующей власти, в этом смысле является прямым путем к получению общественного согласия, объединения наших граждан вокруг идеи построения сильной суверенной Украины.

Учитывая указанные факты, просим вас публично отреагировать на ситуацию, которая сложилась вокруг незаконного закрытия СМИ в Украине, и инициировать обсуждение этого вопросы с представителями украинской власти. Надеемся на то, что эта позиция найдет полное понимание с вашей стороны.

С уважением,

Коллективы незаконно закрытых украинских СМИ".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что посольство Германии потребовало от украинской власти соблюдать законы в отношении СМИ.