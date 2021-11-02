Представитель посольства Германии в Украине Лукас Бьом заявил, что государственные меры по отношению к украинским СМИ должны быть не только пропорциональными, но и основанными на верховенстве права.

Об этом Бьом завил во время общественных слушаний в НСЖУ по защите прав журналистов, борьбе с безнаказанностью и физической агрессией в отношении представителей СМИ.

"Германия утверждает, что государственные меры в отношении СМИ должны быть пропорциональными и основанными на верховенстве права", - сказал Бьом.

Кроме того, дипломат считает, что в Украине, как и в других странах мира, наблюдаются рецидивы физической расправы над представителями СМИ. В пример он привел убийство журналиста Павла Шеремета.

"Безнаказанность за такие преступления неприемлема с точки зрения права, поскольку чувство незащищенности среди журналистов еще больше подавляет свободу прессы", - заявил Бьом.

Что касается реалий, сегодня, 2 ноября, в Международный день прекращения безнаказанности преступлений против журналистов сотрудники незаконно закрытых телеканалов "112 Украина", "NEWSONE", "ZIK", "Першого Незалежного" и попавших под санкции СНБО интернет-изданий "Страна" и "Шарий.net" приняли участие в ежегодных общественных слушаниях НСЖУ.

Также мы писали, что партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" призвала обеспечить безопасность работы журналистов в нашей стране. Также политсила призвала отменить санкции против трех заблокированных телеканалов, а также других попавших под санкции СМИ, включая наше издание.