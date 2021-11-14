Великобритания готова перебросить в Украину до 600 бойцов сил спецназначения из-за угрозы "вторжения России", о котором в последнее время много говорят США.

Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает The Mirror.

Газета пишет, что подготовка началась после того, как главы оборонных ведомств и MI-6 сообщили, что президент России Владимир Путин "представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада".

Также известно, что сейчас создается специальная сводная группа, в которую войдут представители спецназа, разведывательного полка, медики, инженеры и связисты. В нее войдут до 400 десантников 16-й воздушно-штурмовой бригады.

"Подразделению бригады было сказано, что его, возможно, потребуется развернуть его в очень короткие сроки. От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их оснащение упаковано, и они готовы лететь в Украину и либо приземлиться, либо десантироваться с парашютом. Они подготовились к обоим случаям", - сообщил источник газеты.

Напомним, ранее мы писали о том, что недавно в Bloomberg сообщили, что США предупредили Европу о возможном вторжении России в Украину.

Впрочем, в Кремле назвали "пустым нагнетанием" статью Bloomberg о возможном вторжении России в Украину.

Также мы писали о том, что в Великобритании заявили, что напряженность между Россией и Западом может привести к "случайной" войне.