В США продолжают комментировать якобы напряжение обстановки на российско-украинской границе, несмотря на многочисленные опровержения эскалации со стороны Киева и Москвы. 12 ноября госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен некоторыми "нерегулярными действиями" вооруженных сил России на границе с Украиной.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, которая прошла в Вашингтоне.

"Мы весьма обеспокоены некоторыми нерегулярными действиями (российских вооруженных - Ред.) сил, которые мы наблюдаем на границе с Украиной. Я не могу говорить о намерениях России, мы не знаем, каковы они", - сказал глава Госдепа.

Что он имеет в виду под нерегулярными действиями, Блинкен не пояснил.

Как писала "Страна", на днях тот же Блинкен допустил, что Россия может начать вооруженное вторжение в Украину.

Между тем в Украине не раз опровергали публикации в американской прессе и заявления политиков США о повышенной концентрации российских войск на границе. Последним это сделал сам Владимир Зеленский в видеообращении. Президент сказал, что российские войска уже давно стоят на границе и ничего за последнее время не изменилось. Также он призвал не поднимать из-за этого панику.