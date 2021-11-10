Владимир Зеленский 10 ноября записал новое видеообращение, в котором вслед за украинскими военными еще раз опроверг заявления американских СМИ о концентрации российских войск у границ Украины. Президент сказал, что российские войска уже давно там стоят и ничего за последнее время не изменилось. Также он призвал не поднимать из-за этого панику.

Его слова комментирует Телеграм-канал "Политика Страны".

"Если буквально понимать слова Зеленского по поводу отсутствия движения российских войск к границе, то он фактически обвинил американцев в соучастии с россиянами в психологическом давлении на Украину. Ведь Зеленский прямо сказал, что разговоры о движении российских войск - это элемент "психологического давления". А сообщают об этом сейчас почти исключительно американцы.

Но зачем американцам подыгрывать (как считает Зеленский) россиянам? Теоретически можно представить только один возможный вариант: США пообещали Москве склонить Киев к каким-то компромиссам по Минским соглашениям. Для этого и нагнетают. Но, с другой стороны, такая версия не стыкуется с тем, что сами россияне напрочь отрицают движение войск. Если бы это был их совместный с американцами план, то могли бы и подыграть, начав какие-то учения у границ. Но Москва все опровергает.

Поэтому, скорее всего, американцы не россиянам решают какие-то свои вопросы. Например, создают видимость необходимости очередной встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным. Чтобы можно было оправдаться напряженной обстановкой вокруг Украины и необходимостью спасать ситуацию", - пишет телеграмм-канал.

Напомним, в начале ноября американские СМИ одно за другим сообщили о стягивании российских войск к границе с Украиной.

Украинские власти и Москва эту информацию дружно отрицали.

"Страна" разбиралась, зачем США активно раздувают эту тему несмотря на опровержения.