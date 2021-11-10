Президент Владимир Зеленский 10 ноября записал новое обращение к народу. Начал он с призывов к вакцинации против коронавируса, упрекнув тёмное население в том, что то не хочет прививаться, а потом перешёл к политике.

Основные моменты речи Зеленского следующие:

Президент ещё раз опроверг заявления американцев о концентрации российских войск у границ Украины. Он сказал, что они там уже давно стоят и ничего за последнее время не изменилось, а также призвал не поднимать панику.

Он дал понять, что в неизбежных проблемах с энергетикой наступающей зимой попытается сделать виновными олигархов, которые, дескать, разгоняют истерику через свои телеканалы. Также Зеленский попытался им угрожать и попросил "не испытывать терпения государства".

Отдельно Зеленский наехал на телеканалы за "страшилки".

Похвалил Порошенко за то, что тот отказался от двух телеканалов.

Отчитался о героической борьбе с контрабандистами и ворами в законе.

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня, а не как обычно в пятницу, Зеленский созвал заседание СНБО.

Также мы писали, что в Atlantic Council раскритиковали закон Зеленского об олигархах.