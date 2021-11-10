Начал с вакцинации, закончил санкциями. Владимир Зеленский записал новое обращение к народу. Видео
Президент Владимир Зеленский 10 ноября записал новое обращение к народу. Начал он с призывов к вакцинации против коронавируса, упрекнув тёмное население в том, что то не хочет прививаться, а потом перешёл к политике.
Основные моменты речи Зеленского следующие:
- Президент ещё раз опроверг заявления американцев о концентрации российских войск у границ Украины. Он сказал, что они там уже давно стоят и ничего за последнее время не изменилось, а также призвал не поднимать панику.
- Он дал понять, что в неизбежных проблемах с энергетикой наступающей зимой попытается сделать виновными олигархов, которые, дескать, разгоняют истерику через свои телеканалы. Также Зеленский попытался им угрожать и попросил "не испытывать терпения государства".
- Отдельно Зеленский наехал на телеканалы за "страшилки".
- Похвалил Порошенко за то, что тот отказался от двух телеканалов.
- Отчитался о героической борьбе с контрабандистами и ворами в законе.
Ранее "Страна" сообщала, что сегодня, а не как обычно в пятницу, Зеленский созвал заседание СНБО.
Также мы писали, что в Atlantic Council раскритиковали закон Зеленского об олигархах.