В американском исследовательском центре Atlantic Council раскритиковали закон об олигархах, который недавно подписал президент Украины Владимир Зеленский. По мнению аналитика центра Дэвида Кларка, тот факт, что статус олигарха будет определять СНБО, приведет к созданию механизма, который будет напоминать по своей сути исполнительную власть и который направят в первую очередь на сведение счетов с избранными противниками Зеленского.

Об этом говорится в статье Дэвида Кларка, обнародованной на сайте Atlantic Council.

Кларк начал ее с того, что привел в пример конкурс по распределению частот местного вещания, который состоялся на прошлой неделе:

"130 участников соревновались за 43 частоты, однако более трети отошло в собственность одной компании. Это ТРК "Аверс" народного депутата Игоря Палицы, близкого соратника олигарха Игоря Коломойского, которого в США подозревают в коррупции.

Этот конкурс должен был приблизить Украину на шаг вперед к плюрализму в медиа, а контроль над рынком усилили те, кто и без того имел слишком много. Коломойский владеет медиагруппой 1+1, состоящей из восьми телевизионных каналов. На эти каналы приходится 20% украинской телевизионной аудитории. Эти СМИ были использованы для избирательной кампании президента Зеленского в 2019 году", - рассказывает Кларк.

Из-за этого он делает вывод: "Развеялись надежды, что после подписания "закона о деолигархизации" в Украине начнется новая эпоха".

"Зеленского продолжают обвинять в том, что после избрания он поддерживает связи с олигархом, формирует политику и правительство в соответствии с интересами Коломойского и получает положительное освещение в СМИ олигарха. Эта зависимость может усугубиться, ведь президент пытается преодолеть непопулярность на экваторе своего первого срока и начинает планировать свою предвыборную кампанию для второго", - пишет Кларк.

По мнению аналитика Atlantic Council, антиолигархический закон не сможет значительно изменить ситуацию во власти, поскольку определенные в законе критерии принадлежности к олигархическому классу субъективны и легко поддаются манипуляции. При этом, по словам эксперта, соответствие этим критериям будет определять полностью подконтрольный президенту СНБО.

"Это не вызывает оптимизма. Только независимый орган со следственными правами может объективно и честно применять закон. Такой орган должен следовать прозрачным рабочим практикам и отчитываться о своей деятельности. В то же время кажется, что этот закон создаст механизм, который будет напоминать по своей сути исполнительную власть. В первую очередь, похоже, его направят на сведение счетов с избранными противниками, особенно с бывшим президентом Украины Петром Порошенко", - пишет аналитик.

По мнению эксперта, в свете недавнего расследования Pandora Papers об офшорах Зеленского, можно сделать вывод о том, что конфликт интересов в случае применения норм закона к Игорю Коломойскому слишком велик для того, чтобы доверить этот процесс президентскому органу.

Аналитик Atlantic Council считает, что западным партнерам Украины не следует игнорировать недостатки деолигархизации Зеленского.

"При оптимистическом сценарии эта стратегия – упущенная возможность покончить с проблемой, которая преследовала страны от обретения независимости. При пессимистическом сценарии есть риск того, что эта стратегия лишь усилит то, что должна была побороть. С украинским олигархатом нельзя бороться выборочно. Такие действия следует осуждать. Правила следует применять прозрачно и беспристрастно. Это должно осуществлять независимый орган. Таково требование-минимум. В то же время правительство и президент должны быть откровенными относительно своих отношений с теми, кто владеет значительным состоянием", - заявляет Дэвид Кларк.

США и ЕС, по мнению аналитика, нужно следить за имплементацией закона и давить для того, чтобы украинские власти следовали лучшим международным практикам. Изменения в закон должны учитывать рекомендации Венецианской комиссии, которые поступят до конца года.

"Если антиолигархический закон окажется несправедливым и не сможет эффективно справиться с проблемой олигархического влияния, западным правительствам следует заявить о готовности ввести дополнительные целевые санкции", - считает Кларк.

Напомним, "Страна" писала о том, что сказано в законе об олигархах, подписанном Зе, и какими будут его последствия.

Также мы сообщали, что в конце сентября глава Венецианской комиссии попросил показать текст закона об олигархах в последней редакции.