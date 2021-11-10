Владимир Зеленский болезненно реагирует на критику на свой счет с тех пор как стал президентом Украины.

Об этом рассказал украинский актер и юморист студии "Квартал 95" Юрий Великий в интервью Алесе Бацман.

"Если даже в номерах такого плана, как мы показывали, он нашел что-то для себя оскорбительное или обидное, значит, он болезненно реагирует... И я думаю, что у него выработалась такая защитная реакция уже после того, как он стал президентом. Потому что до этого (не знаю, может быть, я не сталкивался) он абсолютно нормально реагировал", - сказал Великий.

По его словам, Зеленскому даже запрещали читать Фейсбук.

"Секретарь его Маша приходила к нам в офис. Естественно, нам все интересно: "Машунь, что там? Как там Вова? Как у вас?". Она сказала, что он очень ранимый, что все, что о нем говорят, ему важно. Насколько я помню, ему даже запрещали читать Facebook и другие соцсети", - добавил Великий.

Напомним, ранее мы писали, что в интервью пяти американским СМИ Владимир Зеленский заявил, что ему оскорбительно слышать обвинения Украины в коррупции.

Также мы сообщали о том, Зеленский опубликовал первое фото с сединой у себя в Инстаграм.