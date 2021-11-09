Президент Украины Владимир Зеленский не будет принимать участие в радиодиктанте национального единства, который состоится утром во вторник, 9 ноября.

Об этом со ссылкой на Офис главы государства сообщает УНН.

Как пишет издание, в Офисе президента заявили, что у Зеленского на утро намечены другие планы.

"У президента утром другие мероприятия", - сообщили в Офисе президента.

При этом, о каких конкретно мероприятиях идет речь, на Банковой не рассказали.

Справка. Радиодиктант национального единства проводится ежегодно, в нем может принять участие любой украинец. 21-й радиодиктант национального единства состоится 9 ноября в 10:30. Диктант будут транслировать на общенациональном телеканале UA:Перший. Автор текста в этому году - писатель Юрий Андрухович. Он же и будет его читать.

Работы будут принимать онлайн и офлайн в течение суток после диктанта. Бумажное письмо нужно отправить в редакцию "Украинского радио", а электронное на почту: rd@ukr.radio.

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