Президент Украины Владимир Зеленский поздравил команду украино-российских киберспортсменов "NAVI" с победой на престижном чемпионате по Counter-Strike:GO.

Об этом сообщает Instagram-аккаунт Владимира Зеленского в понедельник, 8 ноября.

В своем поздравлении Владимир Зеленский рассказал, что киберспорт отличается от "привычных для многих видов спорта", и заметил, что там "совсем другая картинка".

Из общих признаков президент Украины выделил то, что "победа вызывает такую же гордость".

"Впервые в своей истории NAVI выиграли Major-турнир по Counter-Strike: Global Offensive, став лучшей командой среди 24 сильнейших участников со всего мира. Заслуженная победа!", - написал в Instagram Зеленский.

Владимир Зеленский выразил надежду, что "в скором времени трофей PGL Major Stockholm прибавится ко многим другим кубкам на базе NAVI в Киеве".

Зеленский поздравил киберспортсменов "NAVI" с победой в чемпионате по Counter-Strike. Источник: Instagram/Владимир Зеленский

Ранее "Страна" сообщала, что киберспортивная команда NaVi, в состав которой входят украинцы и россияне, одержала победу на чемпионате мира по CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive), который с конца октября проходил в шведском Стокгольме. В финале турнира NaVi обыграли европейскую команду G2 Esports со счетом 2:0. Эта победа принесла Natus Vincere 1 млн долларов призовых. G2 за второе место получили только 300 тысяч долларов.

Также мы писали, что впервые в истории российская команда Team Spirit стала чемпионом мира по компьютерной игре Dota-2. Чемпионат под названием The International 10 прошел в румынском Бухаресте. Общий призовой фонд турнира, прошедшего в Бухаресте, составил больше 40 млн долларов. За победу Team Spirit получила более 18 млн долларов. Победой есть повод гордиться и украинцам. Хотя команда российская, двое из пятерых ее игроков - Мирослав Колпаков и Илья Малярчук - украинцы.