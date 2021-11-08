Киберспортивная команда NaVi, в состав которой входят украинцы и россияне, одержала победу на чемпионате мира по CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive), который с конца октября проходил в шведском Стокгольме.

Об этом сообщает "Чемпионат".

NaVi - подразделение одноименной украинской мультигейминговой киберспортивной организации, но в ее состав входят как украинцы, так и россияне. На PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO клуб выступал в таком составе: Александр s1mple Костылев (Украина), Денис electronic Шарипов (Россия), Валерий B1T Ваховский (Украина), Илья Perfecto Залуцкий (Россия), Кирилл Boombl4 Михаилов (Россия).

В финале турнира NaVi обыграли европейскую команду G2 Esports со счетом 2:0. Эта победа принесла Natus Vincere $1 млн призовых. G2 за второе место получили только $300 тыс.

PGL Major Stockholm — крупнейший турнир по CS:GO. В этом году в нем участвовали 24 команды, общий призовой фонд составил 2 миллиона долларов.

Напомним, "Страна" писала о том, что в октябре российская команда Team Spirit, в состав которой входили и украинцы, впервые в истории победила в чемпионате The International 10 по Dota-2.

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