Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины", принятого Верховной Радой 19 октября 2021 года. Главное изменение - теперь право назначать главу НАБУ уходит назначать Кабмину.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Офис президента Украины в понедельник, 8 ноября.

"Документ устраняет противоречия между Конституцией и законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", определяя, что НАБУ является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, обеспечивающим гарантии независимости его работы", - информирует Офис президента Украины.

Закон определяет полномочия Кабинета министров Украины о назначении на должность директора НАБУ и увольнении его исключительно при наличии установленных этим документом оснований.

Законом закреплено, что в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ входят шесть человек, трое из которых определяет правительство, а остальные три лица – правительство на основании предложений международных и иностранных организаций, которые в течение последних трех лет до дня завершения срока полномочий директора НАБУ или до дня досрочного прекращения его полномочий оказывали Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

"В документе также определены принципы организации и проведения внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального бюро, которую ежегодно осуществляет соответствующая комиссия", - говорится в сообщении Офиса президента.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада на заседании приняла во втором чтении законопроект по НАБУ, который передает Кабмину полномочия по назначению и увольнению главы НАБУ (как того требует прошлогоднее решение Конституционного суда). За законопроект отдали голоса 304 нардепа. Из них 228 "слуг народа".

На принятии этого законопроекта настаивали западные посольства, которые фактически контролируют антикоррупционную вертикаль власти. Дело в том, что полномочия нынешнего директора НАБУ Артема Сытника истекают в апреле следующего года. И к тому времени должно уже быть понятно, кто назначает нового главу.

Согласно законопроекту, НАБУ становится центральным органом государственной власти. Директора назначает и увольняет Кабмин по результатам конкурса, который проводит комиссия из 6 человек, в том числе трое от международных организаций, финансировавших борьбу с коррупцией.

Решение принято, если проголосовали не менее 4 членов комиссии, в том числе не менее двоих из числа международных экспертов. Если количество голосов одинаково, голосование проводится повторно.

При этом, если срок работы нынешнего главы НАБУ закончился, а новый по новой процедуре еще не был избран, то полномочия переходят к первому заместителю.

Нынешний руководитель НАБУ Артем Сытник был назначен 16 апреля 2015 года на 7 лет. Получается, что если до 16 апреля 2022 не будет избран новый директор, то Сытник уходит, а и.о. директора НАБУ становится первый заместитель Гизо Углава.

Также мы писали, что Кабинетом министров был подготовлен законопроект, одна из правок которого может создать возможность для увольнения действующего директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.