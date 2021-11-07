В воскресенье, 7 ноября, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал новую фотографию, которую сделал в домашних условиях. При этом подписчики акцентировали внимание на резко проявившуюся седину в волосах украинского лидера.

Об этом свидетельствует пост на аккаунте Владимира Зеленского в Instagram.

Так, президент опубликовал снимок в неформальной обстановке и поделился тем, как проходит его утро. На фотографии Владимир Зеленский находится в тренажерном зале.

"Доброе спортивное утро. Сушу кофту. До свидания, вчерашний ужин. Заслужил обед", - подписал фото президент.

В то же время в комментариях подписчики подметили седину в волосах и поделились своими впечатлениями от увиденного.



"И лысина уже видна. Это же не ржать с Украины, украинцев, ВСУ, президентов со сцены , а тут и тебе могут... показать. А там и седые волосы и нервишки у Вовы сдают", "Сивіє дядько", "Поседел конкретно", - пишут пользователи.

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