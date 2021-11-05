Экс-лидер "Правого сектора", который 2 ноября стал советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, Дмитрий Ярош заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не пользуется большим авторитетом среди военных.

Об этом он заявил Радио НВ.

По словам Яроша определенные шаги по улучшению армии делаются, но вопросы материального обеспечения не решаются в должном объеме:

"Когда нет стимуляции зарплатами, социальными выплатами; если уже несколько лет не повышается денежное обеспечение, то от этого авторитет расти не будет". - заявил Ярош.

Кроме того, он посоветовал Зеленскому, как Верховному главнокомандующему, более активно работать по решению проблем ВСУ.

"Честно говоря, я не могу сказать о большом авторитете верховного главнокомандующего среди военных, но при этом всем какие-то шаги делаются. Когда вопросы материального обеспечения армии пока, к сожалению, не решаются в достаточном объеме; когда нет стимуляции зарплатами, социальными выплатами; если уже несколько лет не повышается денежное обеспечение, то от этого авторитет расти не будет. Надо гораздо активнее работать человеку, который имеет практически всю власть в этом государстве: находится на должности верховного главнокомандующего, президента, контролирует большинство в Верховной Раде, правительство. Армия не должна быть не в приоритете. Вооруженные силы не должны быть не в приоритете, то есть здесь очень важно, чтобы он правильно делал, тогда будет иметь авторитет в армии", - сказал Ярош.

Напомним, ранее "Страна" информировала в том, как советником главкома ВСУ Валерия Залужного стал создатель "Правого сектора" Дмитрий Ярош, а также мы детально разобрались в том, кто такой Ярош и как человек, который в России признан экстремистом и не так давно грозивший "повесить Зеленского на Крещатике" получил такое звание.