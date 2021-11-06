Сегодня, 6 ноября, отмечается День освобождения Киева от нацистских захватчиков. Президент Владимир Зеленский опубликовал по этому случаю поздравление.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале главы государства.

В посте Зеленский пишет о том, что жизнь человека – самая высокая ценность. Также он рассуждает о том, может ли государство отправить на смерть полмиллиона человек.

"Может. Машине безразлично. Она готова с легкостью оплатить такую ​​страшную цену, потому что есть блажь руководства – освободить Киев к годовщине Октябрьской революции…" - сказано в поздравлении.

Также в сообщении упоминается о том, что в официальных данных о потерях в битве за Днепр указаны 417 тысяч погибших, однако, по некоторым данным, реальное количество как минимум вдвое больше и достигает почти миллиона человек, а в боях за Киев пало до 240 тысяч солдат и офицеров.

"Мы никогда не забудем, какой ценой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от нацистских оккупантов. Освобождение Киева – это история безграничного безразличия и жестокости "великих" руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов. Мы не забудем их никогда! Мы благодарны им навсегда! Вечная память и слава всем, кто освободил Киев от нацистских захватчиков!" - написал Зеленский.

"Зеленский, похоже, пытается изо всех сил стать конкурентом Петра Порошенко на почве "армовиры". Он написал "поздравление" с Днем освобождения Киева от нацистов, в котором ни словом ни упомянул о зверствах нацистов в городе, зато основной акцент сделал на "бездушности" командования советских войск. Из текста создается впечатление, что для Зеленского (а точнее для неизвестного автора сего опуса) освобождение Киева от оккупантов это не праздник, и не победа, а горе великое. Конечно, очень показательный путь проделал Зе - от фото на могиле своего деда-фронтовика в мае 2019 года до этого текста в ноябре 2021-го", - комментирует пост Зеленского Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, 28 октября премьер-министр Денис Шмыгаль почтил память павших во Второй мировой войне в День освобождения Украины. В своем посте в социальной сети политик рассказал, что страну освободила не Красная Армия, а антигитлеровская коалиция.

"Страна" также анализировала, кого Зеленский и Шмыгаль поблагодарили за освобождение Украины от нацистов.