В четверг, 28 октября, премьер-министр Денис Шмыгаль вслед за президентом Владимиром Зеленским почтил память павших во Второй мировой войне в День освобождения Украины.

В своем Фейсбуке он опубликовал видео, на котором видно, как глава правительства месте Зеленским, председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком почтили память погибших.

"77 лет назад совместными усилиями антигитлеровская коалиция выгнала нацистских оккупантов из Украины. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину", - написал глава украинского правительства.

"Таким образом, со слов украинского премьер-министра, выходит, что освобождали Украину совместно советские, британские и американские войска", - анализирует пост Шмыгаля телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, сегодня и Владимир Зеленский написал пост о 77-й годовщине освобождения Украины от нацистов. Отметим, что президент в своем посте не упомянул, кто именно освободил Украину от оккупантов, однако премьер-министр упомянул.

Также "Страна" ранее подробно рассказывала, кто придумал этот праздник и как государство освобождали от оккупантов.

Кроме того, в отдельном материале мы ранее писали о том, как и почему 80 лет назад Гитлер напал на Советский Союз.