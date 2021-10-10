С 1 декабря 2021 года минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 грн в связи с увеличением минимальной зарплаты.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

"Минимальная пенсия в Украине вырастет с 1 декабря в связи с ростом минимальной зарплаты. Чтобы обеспечить своевременное повышение пенсий, правительство на этой неделе увеличило бюджет Пенсионного фонда на 18,5 млрд грн", - написал глава Кабмина в своем посте.

Он также отметил, что утвержденные на текущей неделе Кабмином изменения в доходную и расходную части Пенсионного Фонда позволят без задержек выплачивать введенные с 1 июля доплаты к пенсиям военнослужащим, повышенные пенсии участникам боевых действий, лицам с инвалидностью и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

"Правительство продолжит последовательно улучшать социальные стандарты для украинцев", - подчеркнул премьер.

Ранее Шмыгаль в своем Telegram анонсировал, что пенсии вырастут с 1 декабря 2021 года в связи с ростом минимальной зарплаты. Выплаты составят 2600 грн вместо 2400 грн для пенсионеров старше 65 лет при наличии у них страхового стажа 30/35 лет.

Повышение произойдет в связи с ростом минимальной заработной платы до 6500 грн. Доходы вырастут за счет госбюджета и собственных поступлений.

Между тем, как рассказывала "Страна", Рада хочет начать индексировать пенсии каждый год 1 марта.