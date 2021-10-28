В четверг, 28 октября, в День освобождения Украины от фашистских захватчиковдепутаты Верховной Рады Украины и Киевского городского совета от ОПЗЖ вместе с ветеранами возложили цветы к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата в парке Славы в Киеве.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

"С Днем освобождения Украины от фашистских захватчиков! Подвиг настоящих Героев никогда не будет забыт. Мы навсегда сохраним память о том, какой великой ценой далась победа над нацизмом. Спасибо за Победу! Спасибо за жизнь!" - заявил сопредседатель партии Юрий Бойко.

"Дата 28 октября для всех украинцев стала символом гордости, мужества и отваги. Наш народ заплатил слишком высокую цену за победу над фашистскими захватчиками. Но сегодня, в этот памятный день, миллионы сердец украинских граждан переполняют гордость и чувство благодарности", - сказал глава Политсовета партии Виктор Медведчук.

"Мы чтим память Героев, которые ценой собственной жизни защищали от фашизма Украину и нас с вами. Слава этим людям! Слава погибшим! Мы обязаны помнить об их подвиге, и не допускать возникновения фашизма в нашей стране", - заявил сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский написал три предложения о 77-й годовщине освобождения Украины от нацистов.

Также мы сообщали, что Шмыгаль написал, что 77 лет назад Украину от нацистов освободила не Красная армия, а антигитлеровская коалиция.